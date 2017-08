Toulouse : Cahuzac n'a pas apprécié le buzz avec Neymar

"J'ai trouvé les propos déplacés. J'ai surtout vu que ça avait pris une grosse ampleur. Je ne suis pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, c'était compliqué pour moi de communiquer. Le fait que vous me donniez la parole aujourd'hui me permet de pouvoir m'exprimer", a lancé le Toulousain sur les ondes de la radio. Il a également travailler sur son impulsivité : "Ça fait partie de mes défauts et malgré mon âge avancé, il faut que je continue à travailler sur ça. Je me suis fixé comme objectif de ne pas prendre de carton rouge. Je vais tout faire pour", a-t-il ajouté.Pour rappel, le Corse a jusque-là été averti 46 fois et expulsé à 10 reprises en 130 rencontres de Ligue 1