"Je trouve que c'est un bon championnat, un peu sous-estimé. Il y a du rythme, beaucoup de jeunes pépites et des joueurs costauds, a déclaré l'ancien Mancunien. Bien sûr, j'ai été impressionné par Monaco et par le PSG . À Paris, on sent qu'ils évoluent ensemble depuis un moment. Ils jouent bien et savent te laisser courir. Mais j'ai surtout été surpris par la mentalité en Ligue 1 . En général, les footballeurs ne veulent jamais perdre, mais ici, c'est particulièrement vrai. Il y a quelque chose en plus dans l'état d'esprit. C'est dur de marquer. Beaucoup d'équipes parmi les moins bien classées sont difficiles à jouer : elles sont fortes à la fois physiquement et tactiquement. Je suis ravi que le niveau soit aussi bon. Venir ici est un super défi pour moi."Pour rappel, le milieu offensif a jusque-là inscrit 6 buts en 19 rencontres dans le championnat français.