Le milieu de terrain est désormais engagé pour 3 saisons avec le club de la Vieille Dame, plus 1 année supplémentaire en option. Le PSG a quant à lui perçu une indemnité de 20 millions d'euros, plus 10,5 millions d'euros de bonus. Pour rappel, le natif de Toulouse évoluait dans le club de la capitale depuis l'été 2011. Il a notamment disputé 203 rencontres de Ligue 1 et 45 matchs de Ligue des Champions sous sa tunique. Il s'apprête à découvrir un nouveau championnat.