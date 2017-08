Lille : Bielsa a donné un cours de médecine aux médias

"On a lié les blessures (de Malcuit et de Mendes, Ndlr) à la fatigue et à l'excès de travail. Voici une photo très claire de Mendes où on voit le manque de coordination du geste et la tension au niveau de l'articulation, qui lui a provoqué une blessure au niveau des tendons, et non pas au niveau musculaire. Le tendon lie le muscle à l'os et ce manque de coordination si contraignant a produit la lésion tendineuse et non pas musculaire", a lancé l'Argentin, ce vendredi. Les journaux concernés ne devraient pas s'y essayer à deux fois.