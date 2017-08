OL : Aulas pense que le PSG va faire face à une révolte

"Il y a une réaction plus qu'épidermique. Elle est culturelle. Pour en avoir parlé avec tous les présidents présents à la réunion de l'ECA, dont Nasser Al-Khelaïfi est membre, il y a une inquiétude qui est liée au fait qu'il n'y a plus de limites. (...) Il y a le montant de la clause qui est disproportionné et a été payé rubis sur l'ongle, avec aucun délai de paiement. Les sommes étant tellement importantes que ça interpelle", a confié le président lyonnais dans les colonnes du Monde. Et de préciser : "Oui, il y aura une réaction. Manchester City fait des choses assez similaires. Le football ne doit pas se résumer à une opposition fratricide entre Abou Dhabi et le Qatar d'un côté, et puis de l'autre côté d'avoir des règles où c'est l'argent généré par le savoir-faire des clubs qui vient déterminer leur capacité à être les meilleurs sur le plan sportif. Il y a une prise de conscience qui devrait avoir des lendemains."