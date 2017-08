"Le PSG intouchable ? En tous les cas, ils ont les moyens de l'être, a-t-il expliqué aux médias. Dans le foot, on ne sait jamais. On l'a vu l'an dernier, Paris a fini deuxième. Mais avec l'apport de Neymar et des autres noms qui circulent, ça va être dur de les embêter en championnat. Ça en fera aussi un prétendant important pour la Ligue des Champions , s'ils ont les joueurs dont les noms circulent."