Juventus : Matuidi confie sa fierté d'être bianconero

"Je suis fier. Je me sens heureux de porter ce magnifique maillot. Je suis honoré. Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, voir le terrain et commencer la saison avec ma nouvelle équipe. La Juventus a une histoire, une grande histoire. C'est une équipe qui a toujours été ambitieuse, qui gagne souvent. Ils ont remporté le Scudetto (championnat italien) plusieurs années de suite et ont aussi des ambitions européennes. Je partage ces ambitions. C'est un très grand club et comme je l'ai dit, je suis honoré. Je suis impatient de pouvoir apporté ma contribution et aider l'équipe à gagner et continuer de gagner. En passionné de football, j'ai vu de grands joueurs ici, comme Zidane, Platini et aussi Didier Deschamps, mon coach. C'est toujours un plaisir de dire que je fais partie de cette grande famille...", a-t-il déclaré.