Juventus : Matuidi fait ses adieux aux supporters parisiens

"Chers supporters, chers amis, C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce mon départ de ce club si cher à mon coeur. Pendant six ans, j'ai défendu nos couleurs, avec 16 titres que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. J'y ai accompli mes rêves d'enfant (jouer pour le club de ma région), d'adulte (gagner les 4 titres nationaux, défendre les couleurs de mon pays, au Mondial 2014 et l'Euro 2016). J'ai croisé des gens formidables au centre d'entraînement, au Parc des Princes, à Paris et partout en France. Aujourd'hui, je souhaite donner une autre direction à ma carrière et à ma vie de famille en rejoignant la Juventus de Turin, l'un des plus grands clubs du monde, dans lesquels d'illustres joueurs se sont exprimés. Je souhaite pouvoir continuer à évoluer au plus haut niveau, dans un championnat qui est une référence. Merci à tous mes coéquipiers présents et passés auprès desquels j'ai beaucoup appris. Merci au Président, aux dirigeants et au personnel du club qui ont toujours été là pour ma famille et moi. Merci à vous, les supporters pour votre indéfectible soutien pendant ces 6 belles années. J'arrive à la Juventus avec de nouveaux objectifs. Au revoir Paris et allez la Juve."