Ligue 1 : Monaco, sans Mbappé, poursuit sur sa lancée à Metz

Metz recevait Monaco pour le début de la troisième journée à Saint-Symphorien. Les Monégasques, sans Kylian Mbappé non-convoqué par Leonardo Jardim , enchaînent une troisième victoire de suite par la plus petite des marges (1-0). Et ce fut long à se dessiner. Après plus d'une heure à batailler, les joueurs du Rocher se sont remis à Falcao , sur une passe décisive de la nouvelle recrue Rachid Ghezzal (78e). Monaco est leader provisoire avec 9 points, en attendant la suite du troisième acte.Résultat de la soirée : Metz - Monaco (0-1)Par Charles Dubus (iDalgo)