FRANCESelon les informations du Parisien, le petit Italien, qui avait manifesté ses envies de départ au début du mercato d'été, va être revalorisé pour la cinquième fois depuis son arrivée au PSG en 2012. Alors qu'il émarge à 810 000 euros bruts par mois, il pourrait passer à 1 million.ITALIEDe son côté, Tuttosport fait sa couverture sur le début de la Serie A , aujourd'hui à 18h, avec Juventus-Cagliari. Gonzalo Higuain s'affiche la main levée, alors que le journal annonce le début d'une nouvelle histoire et la remise en jeu du titre par les Bianconeri.ESPAGNEEn Espagne, le quotidien madrilène AS affirme que la Maison Blanche a refusé une offre de 75 millions d'euros de la Juventus pour le milieu Mateo Kovacic . Bien que remplaçant, le club entraîné par Zinédine Zidane n'entend pas le céder.ANGLETERREOutre-Manche, le Daily Mail revient sur les déclarations d'Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea. Ce dernier affirme qu'il lui faut quatre ans pour reconstruire le club. Bien qu'ayant été champion l'an passé, et pour sa première saison, l'Italien réclame du temps et affirme que cet accomplissement a été réalisé sur des fondations peu solides.