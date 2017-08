Pas convoqué par Monaco pour le match contre Metz hier, Kylian Mbappé se rapproche du PSG, d'après le quotidien catalan. Le média affirme qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs, à hauteur de 180 millions d'euros plus 20 de bonus. Ce qui ferait de lui le deuxième plus gros transfert de l'histoire, derrière Neymar . L'international français de 19 ans toucherait un salaire de 18 millions d'euros par an, presque moitié moins que Neymar, qui émarge à 30 millions, mais plus que le reste des joueurs du PSG. Et plus que ce que lui proposait le Real Madrid , 7 millions. Il serait présenté la semaine prochaine par le biais d'une cérémonie similaire à celle de Neymar.