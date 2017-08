Match OL - Bordeaux en direct

Lyon Bordeaux 2nd Half' 10' Nabil Fekir - 23' Kenny Tete - 41' - Malcom Filipe - Malcom Filipe

Le film du match en direct Nabil Fekir But de 10' Kenny Tete But de 23' Sergi Darder Carton jaune pour 33' Bertrand Traore Carton jaune pour 39' 41' But de Malcom Filipe But de



Dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1 , l'Olympique Lyonnais accueille les Girondins de Bordeaux. En tête grâce à deux succès contre Strasbourg et Rennes, et une meilleure différence de buts que la concurrence, le club rhodanien a l'occasion de confirmer cet excellent début de saison. Pour leur part, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont lancé leur saison en dominant Metz (2-0) et voudront confirmer face aux Gones.