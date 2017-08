Ligue 1 : Bordeaux arrache le nul à Lyon

Fekir avait très vite ouvert la marque, d'un but des 50 mètres (9e) et Tete avait doublé la mise (23e). L'expulsion de Darder a tout changé (36e). Malcom a réduit la marque (41e) et Traoré a inscrit un nouveau but lyonnais. Les Girondins sont finalement revenus dans les ultimes minutes, par Lerager (88e) et Malcom (92e). Un match à rebondissement !