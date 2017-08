Ligue 1 : Saint-Etienne cartonne, Nantes se relance

Et de trois pour les Verts ! Saint-Etienne a remporté ce samedi soir son troisième succès de la saison en autant de journées en dominant Amiens (3-0) à Geoffroy-Guichard. Bamba a ouvert le score (13e) tandis que Dabo (41e, 67e) s'est offert un doublé. Avec cette nouvelle victoire, l'ASSE monte provisoirement à la deuxième place, derrière Monaco. De son côté, Nantes , bien que réduit à dix, s'est imposé à Troyes (0-1) grâce au but de Sala (81e) et s'offre ainsi une première victoire en championnat. Dans le même temps, Nice s'est relancé avec un succès à domicile face à Guingamp (2-0). Plea (45e) a ouvert le score avant le break réalisé par Walter (47e). En déplacement en Bretagne, Dijon a quant à lui arraché le match nul sur la pelouse de Rennes (2-2). Kwon (51e) et Tavares (90e+1) ont répondu au doublé de Mubele (14e, 46e). Enfin, Montpellier et Strasbourg se sont quittés dos à dos (1-1). Saadi a marqué le but des Alsaciens avant l'égalisation de Congre (72e) pour les Héraultais. Les résultats du soir : Montpellier 1-1 Strasbourg / Nice 2-0 Guingamp / Rennes 2-2 Dijon / Saint-Etienne 3-0 Amiens / Troyes 0-1 Nantes.Par Antoine Merminod (iDalgo)