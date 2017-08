FRANCEDans son édition du jour, l'Equipe évoque la venue de Dani Alves au PSG. Selon le journal, c'est Neymar qui aurait averti son coéquipier brésilien d'aller à Paris , par un sms : "Je vais à Paris, rejoins-moi." Au préalable, le joueur du Barça avait appelé celui de la Juventus pour lui dire de ne pas précipiter son choix, et donc de ne pas rejoindre Manchester City . Dani Alves a ensuite changé d'avis, grâce à ce fameux sms, et a négocié avec le PSG, pour finalement s'y engager près d'un mois avant Neymar.ANGLETERRED'après les informations du Sunday Express, le FC Barcelone va revenir à la charge auprès de Liverpool pour Coutinho, après que leur offre de 129 millions d'euros plus bonus ait été refusée. La nouvelle offre est énorme : c'est bien 142 millions que le Barça va proposer. Mais selon le média anglais, Liverpool voudrait plutôt... 150 millions.ESPAGNEDe son côté, AS, le journal madrilène, fait sa une sur Zinédine Zidane , avec ce titre rapportant les paroles de l'entraîneur : "Je changerai toujours, il n'y a pas d'équipe A ni d'équipe B." Le coach évoque la concurrence saine au sein de son équipe, où les remplaçants brillent, en la personne de Marco Asensio , par exemple.ITALIEEn Italie, Tuttosport fait sa une sur Gianluigi Buffon Paulo Dybala et Gonzalo Higuain , en titrant : Les 4 Fantastiques, en référence à l'équipe de super-héros. Les joueurs de la Juventus ont en effet été brillant hier lors de la victoire 3-0 face à Cagliari.