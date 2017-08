C'est la Chaîne l'Equipe qui a interrogé le représentant du joueur : "Si c'est Rudi Garcia qui ne voulait pas de Carlos Bacca ou un raté de l'OM ? C'est la première option. Pourtant, Carlos était vraiment intéressé par cette possibilité (de rejoindre l'OM, ndlr)." Il poursuit : "Vous aviez un joueur qui était lui très motivé pour venir et qui marque depuis sept années qu'il joue en Europe un but tous les deux matches. En France, les entraîneurs ont du pouvoir dans les choix des joueurs, Rudi aussi mais ce n'est pas Rudi qui a pris la décision tout seul. C'est l'ensemble du club qui n'a pas souhaité avancer sur le dossier et contracter Carlos Bacca. Il ne faut pas incriminer l'entraîneur ou la direction, c'est la décision globale du club."