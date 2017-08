Devant l'insistance du joueur, les Monégasques, Vadim Vasyliev en tête, ont abdiqué et sont prêts à négocier avec le PSG sur la base d'une transaction de 180 millions d'euros. Dans le même temps, on apprend par ce même JDD que le Real Madrid ne veut plus entendre parler du joueur. Le PSG a donc une voie royale pour faire signer le prodige français, qui est déjà d'accord avec le club francilien sur les contours de son futur contrat. Et qui n'est plus très loin de devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire.