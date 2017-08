Match OM - Angers en direct

Marseille Angers 1st Half' 17' Clinton Mua -

Tombeur de Domzale en barrage aller de la C3, l'Olympique de Marseille revient au Vélodrome avec une opposition contre Angers, à l'occasion de la 3e journée de Ligue 1 . Après Dijon et Nantes , la formation phocéenne vise un troisième succès d'affilée sans prendre de but. Les joueurs de Rudi Garcia rencontrent un SCO de Stéphane Moulin qui a pris quatre points sur six et reste sur une victoire convaincante sur le terrain du promu Amiens (2-0).