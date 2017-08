"Quand on ne cadre pas, on ne peut pas marquer suffisamment de buts pour gagner un match", a réagi le coach de l'Olympique de Marseille , décidé à se tourner vers l'échéance européenne. "On n'a pas le temps de pleurer sur ces deux points perdus. Il faut se qualifier jeudi. Il faut vite se reconcentrer, je pense qu'on a perdu Clinton, espérons que l'on récupère Dimitri Payet et l'objectif sera la qualification jeudi, il n'y a rien d'autre qui compte."