Le coach tricolore a confié, lors d'un point presse, ne pas réclamer de nouveaux renforts. "J'aime ce groupe comme il l'est. Je l'aime comme ça et je ne t'attend aucun changement, mais jusqu'au 31 août tout peut arriver." La Maison Blanche n'a recruté que deux joueurs : Dani Ceballos et Théo Hernandez.