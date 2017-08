Neymar a enflammé le Parc, le Real ne loupe pas son entame... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le quotidien L'Equipe revient sur l'incroyable première de Neymar au Parc des Princes avec le PSG. Contre Toulouse (6-2), l'attaquant brésilien a marqué deux buts et délivré deux passes décisives, pour réaliser un match de "grande classe." En seulement deux rencontres, l'ancien Barcelonais a trouvé à trois reprises le chemin des filets et offert trois passes.On enchaîne avec le Corriere dello Sport et l'entame de saison réussie par les deux clubs de Milan. Lors de la 1ère journée de Serie A, les Rossoneri se sont imposés sur la pelouse de Crotone (3-0). Même score pour les Nerazzurri lors de l'affiche de dimanche contre la Fiorentina , avec notamment un doublé de l'attaquant argentin Mauro Icardi On poursuit avec le journal As et le succès tranquille du Real Madrid sur la pelouse du Deportivo La Corogne (3-0), avec des buts de Gareth Bale Casemiro et Toni Kroos . La Maison Blanche occupe la tête du classement dès la 1ère journée de Liga. Par ailleurs, le FC Barcelone n'a pas brillé mais a dominé le Betis Séville (2-0).Pour conclure, le Daily Mirror s'arrête sur l'affiche de la 2e journée de Premier League remportée par Chelsea aux dépens de Tottenham (2-1), à Wembley. Grâce à un doublé de Marcos Alonso , notamment auteur d'un superbe coup franc direct, les Blues se sont rassurés après une première sortie manquée face à Burnley.