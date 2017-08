Neymar, Fekir, Dabo... L'équipe-type de la 3e journée de Ligue 1

Revenu de l'enfer à Lyon (3-3), Bordeaux place deux joueurs dans notre onze de la 3e journée de Ligue 1. Les buteurset(doublé) ont permis aux Girondins d'arracher le nul dans les derniers instants. Mais les Gones ne sont pas oubliés avec, auteur d'un superbe but de la ligne médiane.Si Marseille a été tenu en échec par Angers (1-1),a réalisé l'un des arrêts de la journée sur une tête de Thomas Mangani . En défense, on retrouve le Nantais, le Montpelliérain, buteur contre Strasbourg (1-1), le Caennais, bourreau de Lille (2-0), et le Parisien, qui a régalé face à Toulouse avec un ciseau victorieux.Etdans tout ça ? Le Brésilien a réalisé une énorme performance face au TFC (6-2) avec deux buts et deux passes décisives pour Adrien Rabiot et Layvin Kurzawa. L'ancien Barcelonais figurait déjà dans le onze de la 2e journée. Deux autres joueurs complètent la hiérarchie : les doubles buteursavec Saint-Etienne , contre Amiens (3-0), etavec Rennes, face à Dijon (2-2).Mandanda ( OM ) - Alcibiade ( Nantes ), Congré ( Montpellier ), Da Silva (Caen), Kurzawa ( PSG ) - Lerager (Bordeaux), B. Dabo (ASSE) - Malcom (Bordeaux), Fekir (OL), Neymar (PSG) - Mubele (Rennes).