Nice : Favre évoque le match retour contre le Napoli

L'entraîneur des Aiglons a notamment évoqué les potentielles clés du match, le retour de Mario Balotelli et les probables premiers pas de Wesley Sneijder sur la scène européenne avec sa nouvelle équipe. "On doit jouer plus compact qu'à l'aller. Tout le monde doit participer à la récupération. Si trop de joueurs ne le font pas bien, ça ne sert à rien de commencer le match (...) Il va falloir gérer ça et maîtriser le milieu de terrain. On doit être au top dans tous les domaines (...) Wesley Sneijder a joué son premier match. On va voir comment il récupère des 85 minutes passées sur le terrain contre Guingamp . Mario Balotelli a joué 25 minutes, comme prévu. Il est très concentré. Il peut faire un gros match et nous aider à nous qualifier", a lâché le technicien niçois devant les médias.