Le président des Gones a d'abord confirmé qu'il souhaitait conserver Jérémy Morel cet été et prolonger le contrat de l'ancien Marseillais au delà de 2018. "Morel donne satisfaction. Il n'y aura pas de départ. Une prolongation d'un an est prévue (jusqu'en 2019)", a-t-il expliqué.Dans la foulée, Aulas n'a pas caché son intérêt pour le joueur du PSG Grzegorz Krychowiak , même si les dirigeants lyonnais semblent avancer en parallèle sur l'arrivée du milieu de terrain sénégalais du Celta Vigo Pape Diop (20 ans). "Krychowiak est une possibilité. On cherche un milieu relayeur et éventuellement un suppléant complémentaire pour suppléer Tousart", a poursuivi le patron du club rhodanien.