OL : Aulas est confiant pour l'arrivée de Juninho

L'ancien chouchou du stade Gerland pourrait bien débarquer très prochainement dans le Rhône au poste de directeur sportif. "On avance. Je pense qu'on est sur le point d'aboutir dans cette voie-là. Il y a à trouver non seulement les conditions de son arrivée sur le plan administratif mais aussi sur le plan financier. On veut aussi qu'il prépare ses diplômes. On discute. Mais j'espère qu'avant la fin du mois d'août, on aura une bonne nouvelle. Et si ce n'est pas tout de suite, ce sera dans les semaines qui viennent", a promis le patron du club rhodanien.