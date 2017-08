"Je n'ai jamais pensé que 220 millions, même si la somme est astronomique, c'était trop cher pour un joueur pareil. Cela ne me choquera jamais que ce genre de joueur puisse coûter des centaines de millions d'euros, même si on nous dit que ça vaut trois Airbus, quatre Tour Eiffel, je n'en sais rien... Peu importe. Ce garçon a juste de la magie dans les pieds. C'est lui qui attire le monde au stade, il fait vendre des maillots, il fait vibrer les gens (...) Cela me choque plus Morata recruté pour 80 millions d'euros ou même peut-être Mbappé à 180 millions, qui aujourd'hui n'a pas montré grand-chose. Et puis ce joueur est juste magique (...) Pour moi, il est un condensé de tous les grands joueurs que j'ai eu la chance de voir depuis que j'aime le football. De Maradona à Johan Cruyff , à Zinedine Zidane, à Ronaldo ...", a lâché le consultant de RMC.