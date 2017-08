Selon les informations de L'Équipe, les dirigeants du PSG et de Tottenham étaient proches d'un accord de principe, lundi soir. L'opération pourrait se conclure, dans les prochains jours, pour un montant de 25 millions d'euros. Le quotidien précise néanmoins que le futur du latéral droit dépend de l'obtention de sa naturalisation française et de son visa de travail anglais.L' Inter Milan et la Juventus, qui propose un prêt de quatre mois afin de ne pas dépasser son nombre de joueurs extra-communautaires, resteraient à l'affût afin d'obtenir sa signature.