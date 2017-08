Le quotidien indique que les Monégasques n'ont pour l'instant pas pris contact avec leurs homologues italiens. Il assure néanmoins qu'ils disposent des moyens pour lever la clause libératoire de l'international italien (100 millions d'euros, Ndlr). L'ASM pourrait effectivement percevoir 230 millions d'euros de la part du PSG, dans les prochains jours, en conclusion des dossiers Kylian Mbappé et Fabiano.Le transfert de Belotti pourrait donc se réaliser, sous réserve que les transactions se réalisent entre Monaco et Paris , que le premier porte son choix sur l'Italien et qu'un accord contractuel soit trouvé avec lui (le journal évoque une rémunération de 7-8 millions d'euros par an, Ndlr). Aucune discussion n'aurait pour l'instant eu lieu. Belotti pourrait en tout cas retrouver son ancien coéquipier Kamil Glik , avec qui il s'entend particulièrement bien.