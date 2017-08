"Nous ne pouvons accepter qu'un de nos joueurs se permette d'agir comme cela et réclamer de telles sommes, sans avoir prouvé quoi que ce soit du haut de ses quelques dizaines de matchs au niveau professionnel. Nous tenons également à rappeler à Kyllian Mbappé et à son clan que rien ni personne n'est au-dessus de l'institution AS Monaco FC", ont-ils notamment publié. Et de conclure : "Nous espérons vivement que nos dirigeants prendront la décision qui s'impose pour clore cette affaire si ces exigences salariales venaient à être confirmée, tout en prenant en considération qu'il est essentiel de ne pas renforcer la concurrence pour la conquête du titre."Le torchon brûle entre l'international français et les fans monégasques.