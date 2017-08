Âgé de 29 ans, l'attaquant cherche une porte de sortie et l'OM, Rennes, Leganès, Levante et Malaga auraient pris des renseignements. Une information à prendre avec des pincettes, alors qu'il sort de deux saisons très compliquées. Il n'a notamment inscrit qu'1 but en 13 matchs de Liga , la saison passée.