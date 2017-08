Visiblement, les choses ne devraient plus trop bouger du côté du sextuple champion d'Italie en titre selon les dernières déclarations de son directeur sportif. Ce dernier a notamment évoqué les dossiers de Baldé Keita ( Lazio Rome ) et Claudio Marchisio . "Le dossier Keita est clos, il ne viendra pas. Marchisio n'a pas pas déclaré qu'il était triste et à aucun moment on a pensé à le laisser partir", a prévenu le dirigeant de la Vieille Dame. Le latéral italien est annoncé depuis 24 heures dans le viseur du Milan AC