Coupe de la Ligue : Lorient enfonce Lens, Le Havre éliminé

Leader de la Ligue 2 Le Havre a été éliminé aux tirs au but à Tours, comme Reims à Valenciennes (3-0). Nancy passe aux tirs au but contre Orléans. Qualification de Clermont sur le terrain du Paris FC (2-0). Enfin le Red Star, dernière formation de National 1, a sorti le Gazélec Ajaccio aux tirs au but. Le prochain tour verra l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 non qualifiés pour la Coupe d'Europe.