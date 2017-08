FRANCE

On commence avec le quotidien L'Equipe et l'élimination de Nice au stade des barrages de la Ligue des Champions . Battue 2-0 à Naples , la formation azuréenne n'a de nouveau pas fait le poids hier à l'Allianz Riviera (0-2). Les Aiglons de Lucien Favre doivent se consoler avec la Ligue Europa.Le Corriere dello Sport s'exprime sur la fin du mercato estival des cadors italiens. Patrik Schick , l'attaquant de la Sampdoria Gênes, serait dans le viseur de l'AS Rome, de la Juventus Turin et de l' Inter Milan . Par ailleurs, la Vieille Dame a décidé de ne pas donner suite à la piste Leonardo Spinazzola , le milieu de l'Atalanta Bergame.On enchaîne avec Sport qui évoque l'avancée des discussions au sujet de l'arrivée d'Angel Di Maria au FC Barcelone . Les chances de voir Philippe Coutinho en Catalogne s'étant réduites, la direction des Blaugrana songerait désormais à l'ailier argentin du PSG, poussé vers la sortie en cas de transfert de Kylian Mbappé Pour conclure, le Daily Mail rapporte tout de même que le Barça ambitionne de formuler une nouvelle proposition pour Philippe Coutinho, le milieu brésilien de Liverpool . Celle-ci est tout simplement démentielle, puisque le média anglais parle d'une transaction de 138 millions de livres, soit 150 millions d'euros.