Selon le quotidien Le Progrès, l'avant-centre slovène de 26 ans serait convoité par des clubs anglais, allemands, espagnols et autrichiens. Alors que l'on savait Anderlecht sur le coup, nos confrères révèlent également un intérêt de l'écurie bulgare de Ludogorets. Rappelons que les Verts souhaitent transférer définitivement l'ancien artificier du Rapid Vienne, et non pas le prêter.