ASSE : Garcia et Perrin veulent y croire contre le PSG

"Nous avons fait un très bon mois. Nous allons là-bas en pensant que nous n'avons rien à perdre, seulement à gagner. En football, il n'y a rien d'impossible. Si je crois que nous ne pouvons rien faire c'est mieux de rester ici. Mais nous y allons", a confié le technicien de Saint-Etienne , forcément conforté par les trois succès en trois matches de son équipe. "On a eu la chance de ne pas encaisser de but, ça va se compliquer vendredi. On n'a pas grand chose à perdre. Mission impossible ? C'est de plus en plus compliqué. Il faut croire en un exploit. Tout est possible sur un match", a lancé le capitaine forézien.