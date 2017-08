OM : Evra tacle les rageux qui s'en prennent à l'équipe phocéenne

"Dans ce pays, on aime bien être négatif, moi je suis positif. Je pense qu'on est en position de force, mais on sait qu'on doit s'améliorer, a-t-il confié. Le premier objectif du club, c'est cette qualification. On ne va pas calculer, l'état d'esprit est en mode guerrier. Pourquoi veut-on créer cette négativité autour de l'OM ? Les gens ont la mémoire courte, il faut se calmer. Les supporters s'enflamment ici, ils sont inquiets, mais on a fait 7 points sur 9 en championnat, on est à un match de la qualif en C3, alors c'est la catastrophe ? Il faut arrêter. Dans le vestiaire, on a des gars respectent le maillot, un coach qui communique beaucoup, on essaye de gommer ce qui ne va pas. Comment peut-on juger au bout de quelques matchs ? C'est ridicule, je ne comprends pas ! On est serein, le projet est sur le bon chemin."