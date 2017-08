"Demain, c'est un match à enjeu. Mais si je suis venu à l'OM, c'est pour jouer les matchs à enjeu. On en a joué deux, la saison dernière, en dehors des coupes nationales, a-t-il indiqué. On a joué à Bordeaux et contre Bastia , le dernier match de championnat, car on voulait se qualifier pour l' Europa League . Je vais refaire mon petit tour de disque rayé, mais en France, c'est comme ça. Vous devez passer deux tours préliminaires pour pouvoir vraiment la jouer, la coupe d'Europe. On en a passé un et on compte bien passer le deuxième demain. On a fait 1-1 à l'aller et maintenant on reçoit chez nous au Stade Vélodrome, donc on est déterminé ! L'inquiétude des supporters ? Ce n'est pas mon problème, mais c'est bien que ce soit vous qui le disiez (au journaliste)."