PSG, Neymar : Petit accuse le Barça et la Liga

"Quand j'entends que le PSG ne respecte pas les règles du Fair-Play-Financier ça me fait doucement rigoler. Parce que le Real Madrid par deux fois a vu sa dette effacée par le Roi, le FC Barcelone ou d'autres clubs espagnols qui ne respectent pas les lois sur les mineurs, etc.", a-t-il lancé. Selon lui, la Liga et le club catalan ont perdu gros : "La future star du foot mondial c'est Neymar, la future star du foot espagnol, c'était Neymar. C'est d'ailleurs pour cela que le président de la Ligue espagnole ( Javier Tebas ) est monté au créneau. J'ai suivi cette affaire Neymar avec un sourire en coin parce que j'ai l'impression que l'histoire se répète, je me dis que s'ils sont capables de faire ça à un mec comme lui, en lui retardant son transfert, et bien voilà... Après on peut critiquer Neymar par son choix, la façon dont il est parti, c'est business, il n'y a rien de personnel, tout le monde fait du business. Ils me font rire le Barça", a-t-il ajouté.