Ligue des champions : Liverpool fait le spectacle pour se qualifier en C1

Dernière journée de barrages de Ligue des Champions avant le traditionnel tirage au sort demain (jeudi) à Monaco. Sans surprise, Liverpool , vainqueur 2-1 à l'aller, a tranquillement assuré le score avec une victoire (4-2) face à Hoffenheim. Emre Can a mis un doublé (10e, 21e), Mohamed Salah y est allé de sa petite réalisation (18e) tout comme Roberto Firmino (63e). Les réductions de Mark Uth (28e) et Simon Wagner (79e) n'y ont rien changé. Dans les autres rencontres, le Sporting Portugal s'est qualifié après son large succès à l'extérieur, qui s'est dessiné en deuxième période, face à Bucarest (5-1), le CSKA Moscou a confirmé son avance en battant Berne (2-0). L'Apoel, vainqueur 2-0 à l'aller, se qualifie grâce à son (0-0) sur la pelouse de Prague. Enfin, Qarabag, malgré une défaite (2-1), obtient son billet grâce à la règle du but à l'extérieur. Le club pensionnaire de Bakou ayant gagné 1-0 à domicile la semaine dernière.Résultats du soir : Liverpool - Hoffenheim (4-2) ; FC Copenhague - Qarabag (2-1) ; Slavia Prague - APOEL Nicosie (0-0) ; Steaua Bucarest - Sporting Portugal (1-5) ; CSKA Moscou - Young Boys Berne (0-2)Par Charles Dubus (iDalgo)