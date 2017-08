FRANCE

On débute avec le journal L'Equipe et Kylian Mbappé qui se trouve "à un pas du PSG". Ainsi les discussions avec Monaco "ont connu des avancées significatives ces dernières heures." Mais pour attirer l'attaquant français, le club parisien va devoir convaincre l'ASM de récupérer un joueur parisien.On poursuit avec le Corriere dello Sport qui consacre une partie de sa première page au mercato estival de l'Inter Milan. Les Nerazzurri de Luciano Spalletti souhaiteraient recruter un défenseur central et deux pistes seraient activées : Felipe FC Porto ) et Lisandro Lopez Benfica Lisbonne ).De l'autre côté des Pyrénées, El Mundo Deportivo affirme que la direction du FC Barcelone va se rendre aujourd'hui à Monaco pour un entretien avec le Borussia Dortmund et Liverpool . Les Blaugrana espèrent ainsi finaliser les transferts du Français Ousmane Dembélé et du Brésilien Philippe Coutinho Pour conclure, le Daily Mirror nous apprend que Chelsea aurait formulé une nouvelle proposition à Arsenal pour Alex Oxlade-Chamberlain. Afin d'attirer l'ailier anglais de 24 ans, le champion d'Angleterre en titre devrait débourser 35 millions de livres, soit 38 millions d'euros.