La MLS attendra encore un peu. Zlatan Ibrahimovic (35 ans) va effectuer une autre saison avec Manchester United. Après la fin de son contrat avec l'équipe mancunienne, le doute entourait l'avenir de l'attaquant suédois, alors en convalescence suite à sa blessure au genou en avril dernier. Mais les Red Devils ont accepté d'offrir un nouveau contrat à l'ancien Parisien."Cela a toujours été mon intention de rester. Je ne peux attendre pour rejouer à Old Trafford, mais je sais que je dois être prêt. J'ai travaillé dur et je vais continuer de la sorte pour revenir dans le meilleur état possible." José Mourinho compte évidemment sur sa "recrue" : "Il mérite notre confiance et nous serons patients pour l'attendre. Je ne doute pas qu'il sera important pour la seconde partie de saison."