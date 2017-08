Info @lequipe : le FC Barcelone et le BVB sortent à l'instant de réunion à Monaco. Cette fois-ci, accord définitif pour Ousmane Dembélé! pic.twitter.com/wCouSvRTdV — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 24 août 2017

D'après ses informations, une réunion s'est tenue, cet après-midi, et les dirigeants du BVB et du Barça sont définitivement tombés d'accord pour le transfert du joueur. Le montant de l'opération serait de 120 millions d'euros, plus 30 millions de bonus.L'attaquant Français, non retenu par Didier Deschamps en équipe de France à cause des complications dans ce dossier, peut enfin respirer et passer à autre chose, même si son comportement avec le club de Dortmund nuira encore quelques temps à son image.