Ligue Europa : L'OM qualifié avec brio en C3

Malgré quelques défauts à gommer, notamment d'un point de vue défensif, l'Olympique de Marseille a assuré son rang et s'est qualifié avec brio (3-0) devant Domzale au Vélodrome, à l'occasion des barrages retour des qualifications de l' Europa League Valère Germain a inscrit un doublé (28e, 56e) puis Florian Thauvin a corsé l'addition d'une reprise acrobatique (85e). Seul point noir de la soirée, la blessure à l'épaule d' Adil Rami en milieu de première période, contraint de céder sa place à Grégory Sertic . Les Marseillais rejoignent Lyon et Nice en C3. A noter la qualification du Milan AC face à Shkendija (7-0 au cumulé) et l'élimination du dernier finaliste, l'Ajax, sorti par Nice en tour préliminaire de la Ligue des Champions , suite à sa défaite (3-2) face à Rosenborg.Résultats du soir : Larnaca - Plzen (0-0) ; Kiev - Maritimo (3-1) ; Maccabi Tel Aviv - Altach (2-2) ; Oleksandriya - Bate (1-2) ; Östersunds - PAOK (2-0) ; Red Bull Salzbourg - Viitorul (4-0) ; Tiraspol - Legia (0-0) ; Zenit - Utrecht (2-0) ; Fenerbahce - Vardar (1-2) ; Suduva - Ludogorets (0-0) ; AEK - Club Brugge (3-0) ; Midtjylland - Apollon (1-1) ; Skenderbeu - Dinamo Zagreb (0-0) ; Videoton - Partizan (0-4) ; Athletic Bilbao - Panathinaikos (1-0) ; Braga - Hafnarfjordur (3-2) ; Marseille - Domzale (3-0) ; Rosenborg - Ajax (3-2) ; Shkendija - Milan AC (0-1)Par Charles Dubus (iDalgo)