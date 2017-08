OM : Eyraud a réagi à la banderole de la tisane

Histoire de remobiliser l'équipe après le nul contre Angers, le Vélodrome avait affiché le message "Fini la tisane, on met la pression", ce qui a fait réagir le dirigeant. "Ils aiment la bière alors ! Je ne sais pas. Vous savez, l'histoire de la tisane, ce n'était pas calculé. C'était une touche d'humour. J'ai l'impression que, parfois, l'humour est mal interprété. Ça va me faire réfléchir à cet épisode, je crois qu'il y a plus important que ça. Les supporters ont montré à quel point ils étaient derrière cette équipe, il y avait quand même 48 000 personnes ce soir (hier). Je les remercie. Cette saison qui démarre est pleine de promesses."