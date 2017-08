FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec le quotidien L'Equipe consacrée à l'arrivée imminente d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone . Le jeune milieu offensif tricolore du Borussia Dortmund va faire son entrée "chez les géants". Le transfert doit se conclure autour de 145 millions d'euros, soit le deuxième plus cher de l'histoire derrière les 222 millions d'euros de Neymar On poursuit avec le Corriere dello Sport et la Juventus Turin qui semble avoir trouvé son bonheur au poste de défenseur central. La Vieille Dame aurait conclu un accord avec Schalke 04 pour l'arrivée de l'international allemand Benedikt Höwedes (29 ans), champion du monde 2014 avec la Mannschaft.On enchaîne avec le journal As et la razzia du Real Madrid lors de la soirée de l' UEFA , en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions. Sans surprise, Cristiano Ronaldo a été désigné meilleur attaquant et meilleur joueur de la compétition. Sergio Ramos a reçu le prix du meilleur défenseur et Luka Modric celui du meilleur milieu.Pour terminer, le Daily Mirror revient sur le tirage de la C1 des clubs anglais. Manchester United s'en sort bien avec le Benfica , Bâle et le CSKA Moscou. Chelsea tombe sur l' Atletico Madrid et l'AS Rome. Pour Tottenham , cela s'annonce très compliqué avec le Real Madrid et le Borussia Dortmund.