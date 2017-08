PSG-ASSE, Liverpool-Arsenal... Le programme TV du weekend

Choc Roma-Inter en Serie A

On commence avec la 3e journée de Ligue 1 et l'affiche entre le PSG et Saint-Etienne, vendredi à 20h45 sur BeIN Sports 1 et Canal +. Les deux formations ont gagné leurs trois premières rencontres et visent ainsi la passe de quatre. Paris a la meilleure attaque, les Verts la meilleure défense. Dimanche, à 21 heures sur Canal +, l' AS Monaco et l'Olympique de Marseille viendront conclure cette journée. Le club monégasque a aussi remporté ses trois premiers matches, alors que les Phocéens ont lâché des points contre Angers (1-1).On poursuit avec la 3e journée de Premier League qui verra Liverpool et Arsenal livrer une belle bataille, à Anfield, dimanche à 17 heures sur SFR Sport. Qualifiés cette semaine pour la phase de poules de la C1, le club de la Mersey a pris quatre points sur six. Les Gunners souhaiteront eux se reprendre après le revers face à Stoke (1-0). Autre match alléchant, l'opposition entre Chelsea et Everton, dimanche dès 14h30 sur SFR Sport. Les Blues ont retrouvé des couleurs en dominant Tottenham (2-1), tandis que les Toffees ont décroché un point sur le terrain de Manchester City (1-1).On file derrière les Pyrénées pour parler de la 2e journée de Liga . On commence avec le FC Barcelone qui se déplace sur la pelouse du Deportivo Alavés, samedi à 18h10 sur BeIN Sports 2. Le Barça désire confirmer la victoire face au Betis Séville (2-0). Puis ce sera au tour du Real Madrid de jouer, à Santiago-Bernabeu contre le FC Valence , dimanche à 22h10 sur BeIN Sports 1. La Casa Blanca a parfaitement entamé la défense de son titre en corrigeant le Deportivo La Corogne (3-0). Sa star Cristiano Ronaldo reste suspendue.Pour terminer, il faut évoquer la 2e journée de Serie A avec le match entre le Genoa et la Juventus Turin , samedi à 17h55 sur la chaîne BeIN Sports 3. Les Bianconeri de Massimiliano Allegri ont parfaitement lancé leur exercice avec une large victoire contre Cagliari. Derrière les Alpes, l'affiche du week-end va opposer l'AS Rome à l' Inter Milan , samedi à 20h40 sur BeIN Sports 2. La Roma a débuté par une victoire à Bergame (1-0), alors que les Nerazzurri se sont baladés contre la Fiorentina