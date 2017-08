OM : la mise au point de Garcia devant les médias

Le coach de l' OM a regretté les critiques autour de son équipe, venant des fans et des journalistes. "Premier objectif atteint, nous, on était confiants, je pense que nos supporters aussi, malgré le climat de négativisme. On a démontré que notre place était en Ligue Europa. Non, il n'y a pas d'agacement, mais je remets les choses à leur place. Il faut arrêter de se cacher derrière les supporters, ils sont derrière nous. Je peux leur dire une chose : on va mouiller le maillot, on ne va pas tout bien faire cette saison, mais on a un groupe qui croit en lui."