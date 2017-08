Ligue Europa : l'OM, l'OL et Nice connaissent leurs adversaires !

Seul club français tête de série, l' OL hérite dans le groupe E des Anglais d'Everton, des Italiens de l'Atalanta Bergame et des Chypriotes d'Apollon. Dans le groupe I, l'Olympique de Marseille défiera le Red Bull Salzbourg (Autriche), le Vitoria SC (Portugal) et Konyaspor ( Turquie ). Enfin, dans le groupe K, Nice retrouvera les Italiens de la Lazio Rome , les Belges de Zulte Waregem et les Néerlandais du Vitesse Arnhem. Les deux cadors que sont Arsenal et l'AC Milan ont été épargnés. Villarreal , Maccabi Tel-Aviv, Astana, Slavia PragueDynamo Kiev, Young Boys Berne, Partizan Belgrade, SkënderbeuBraga, Ludogorets, Hoffenheim, Slavia Prague, Istanbul Basaksehir Milan AC , Austria Vienne, Rijeka, AEK Athènes, Everton, Atalanta Bergame, ApollonCopenhague, Lokomotiv Moscou, Sheriff, ZlinPlzen, Steaua Bucarest, Hapoël Beer-Sheva, LuganoArsenal, BATE Borisov, Cologne, Crvena ZvezdaSalzbourg,, Vitoria SC, KonyasporAthletic Bilbao, Hertha Berlin, Zorya, ÖstersundLazio Rome,, Zulte Waregem, Vitesse ArnhemZénith Saint-Pétersbourg, Real Sociedad, Rosenborg, Vardar