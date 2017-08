Après Neymar recruté par le PSG pour 222 millions d'euros , c'est un autre transfert d'envergure qui vient de se conclure. Le voeu d'Ousmane Dembélé de rejoindre le FC Barcelone a été exaucé : le Borussia Dortmund a acté ce vendredi le départ du milieu de terrain tricolore. Les deux parties ont trouvé un accord autour d'un transaction de 147 millions d'euros, dont 42 millions de bonus, une somme qui fait donc de l'ancien Rennais le deuxième joueur le plus cher de l'histoire.En attendant l'arrivée du Brésilien Philippe Coutinho Liverpool ), le Barça et son président Josep Maria Bartomeu réalisent un joli coup, amené à faire oublier aux supporters le départ de Neymar. Le footballeur de 20 ans, passé en deux ans de l'anonymat le plus total en Bretagne au Camp Nou , va passer la visite médicale et parapher un contrat de cinq saisons, assorti d'une clause libératoire de 400 millions d'euros. Il sera présenté aux socios, lundi. Un heureux épilogue pour un joueur qui aura employé tous les moyens pour réaliser son rêve ( LIRE ICI ).