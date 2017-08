"Il va nous apporter de la profondeur. Il peut jouer sur les deux côtés, et même en tant qu'avant-centre. Il est rapide, technique et nous espérons qu'il nous apportera beaucoup de choses. Nous croyons beaucoup en lui", a-t-il confié aux journalistes. Il a également commenté le montant déboursé par le Barça pour le recruter : "Tous les clubs vont réaliser les transferts les plus chers de leur histoire. Ce sont des opérations qui provoquent beaucoup d'attente. Nous pensons que Dembélé est prêt pour affronter cela." Enfin, il a précisé que l'ancien Rennais ne reprendrait pas immédiatement la compétition : "Je n'ai pas de date, j'imagine qu'il aura besoin de s'entraîner. Nous apprendrons à mieux le connaître pendant la trêve internationale."